Вода как нефть: из-за стоков с мусорного полигона в Новороссийске ручей окрасился в черный цвет

Вода как нефть: из-за стоков с мусорного полигона в Новороссийске ручей окрасился в черный цветЮжное управление Росприроднадзора сообщило о попадании токсичного фильтрата с мусорного полигона ООО «Терра-Н» в ручей Безымянный и далее в реку Озерейку в Новороссийске.