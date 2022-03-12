Патрик Беверли: «У Энтони Эдвардса есть шанс стать Майклом Джорданом»

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли высоко оценил потенциал 20-летнего защитника команды Энтони Эдвардса.

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