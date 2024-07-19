В Steam навсегда бесплатной стала RPG с «тысячами часов геймплея» и рейтингом 98%. Раньше ее продавали за 710 рубВ цифровом сервисе Steam можно бесплатно забрать необычную ролевую игру под названием Tactical Nexus, которая раньше продавалась за 710 руб.
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