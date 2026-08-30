What To Watch Sunday: OG Librarians Return, Dolly Parton Special, And More

On TV this Sunday: Lindy Booth and Christian Kane return to "The Librarians," CBS honors Dolly Parton, and "Robot Chicken" celebrates Adult Swim.
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