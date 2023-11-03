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В Москве задержали подозреваемых в беспричинном избиении молодого человека

В Москве задержали подозреваемых в беспричинном избиении молодого человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух человек, подозреваемых в беспричинном нападении на молодого человека в центре столицы, об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по городу в Telegram-канале.

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