Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Расположенный в здании комплекс будет располагать 21 мастерской и лабораторией Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом РФ Владимиром Путиным провели церемонию открытия инновационной площадки в индустриальном парке «Руднево».
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