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Мировое обозрение

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«Им надоело»: Песков объяснил, почему Турция охладела к вступлению в Евросоюз

«Им надоело»: Песков объяснил, почему Турция охладела к вступлению в Евросоюз

Турция десятилетиями балансировала в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, но при Реджепе Тайипе Эрдогане этот процесс окончательно потерял для Анкары приоритетное значение.

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