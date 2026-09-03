В Совфеде прокомментировали арест Норвегией российского судна «Профессор Молчанов»

Задержание судна «Профессор Молчанов» в Норвегии Норвежские власти задержали российское судно «Профессор Молчанов» по иску украинской компании «Нафтогаз» в рамках спора о возвращении средств, связанных с потерей крымских активов.
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