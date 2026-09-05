Вынесен приговор пятерым террористам, захватившим заложников в СИЗО Ростова

Южный окружной военный суд вынес приговоры пятерым заключенным ростовского следственного изолятора №1 по делу о захвате заложников в учреждении.
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