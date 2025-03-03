Жители Смоленска отправили бойцам СВО более пяти тонн гуманитарной помощи

Машина с грузом к 23 февраля отправилась «за ленточку» к бойцам 359-го мотострелкового полка Свыше пяти тонн груза отправили из Смоленска защитникам страны в рамках акции «Единой России» «Тепло для Героя».
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