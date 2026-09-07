Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ

Перед этим набрали целые баулы В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен".
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Хотелось бы услышать или прочитать что по этому поводу скажет депутат ГД ярый защитник исламистов Затулин. Он очень переживает за бандитов-исламистов,которые приезжают в Россию заряженные злобой и ненавистью.
Ипать тарахтеть...
Запретить этим тараканам "носить бороду" и за неподчинение суток 30 каталажки.