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Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ

Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ

Перед этим набрали целые баулы В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен".

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igor farbman

Хотелось бы услышать или прочитать что по этому поводу скажет депутат ГД ярый защитник исламистов Затулин. Он очень переживает за бандитов-исламистов,которые приезжают в Россию заряженные злобой и ненавистью.