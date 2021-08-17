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Китай: Рост расходов на фестивале Qixi, указывает на неуклонное восстановление Китая

(Global Times) – Покупая красивые цветы или шоколад для близких, выходя на роскошный ужин или оставаясь дома после покупки стейка и вина в Интернете, чтобы отпраздновать фестиваль Циси или китайский День святого Валентина, который выпал на субботу в этом году, китайские потребители потратили большие деньги во время популярный день для молодых пар, несмотря на недавние … Сообщение Китай: Рост расходов на фестивале Qixi, указывает на неуклонное восстановление Китая появились сначала на Новостной портал PRC.

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