Респект и уважение всем участникам мероприятия! Мэр города поблагодарил новоаннинцев за активную поддержку акции 💪.
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Респект и уважение всем участникам мероприятия! Мэр города поблагодарил новоаннинцев за активную поддержку акции 💪.