В Томской области более 60 детей приняли участие в мастер-классе по изготовлению световозвращателей

В рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!» полицейские ОМВД России по Зырянскому району совместно с общественниками организовали и провели мастер-классы по изготовлению световозрашающих элементов для юный жителей района.
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