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Атака на Symbiosis привела к выпуску 46,1 млрд необеспеченных syBTC

Атака на Symbiosis привела к выпуску 46,1 млрд необеспеченных syBTC

Кроссчейн-протокол Symbiosis столкнулся с атакой на Bitcoin Bridge 11 сентября. Злоумышленник использовал уязвимость в контракте BridgeV2 и добился выпуска огромного объема синтетического биткоина syBTC без соответствующего обеспечения.

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