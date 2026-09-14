Атака на Symbiosis привела к выпуску 46,1 млрд необеспеченных syBTC

Кроссчейн-протокол Symbiosis столкнулся с атакой на Bitcoin Bridge 11 сентября. Злоумышленник использовал уязвимость в контракте BridgeV2 и добился выпуска огромного объема синтетического биткоина syBTC без соответствующего обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым