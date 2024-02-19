В Новосибирске неделя началась с аномальных морозов

НОВОСИБИРСК, 19 февраля, ФедералПресс. Рабочая неделя в Новосибирске началась с аномальных морозов. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах температура воздуха может опускаться до −34 градусов в ближайшие дни.
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