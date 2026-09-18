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Царьград

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Мигрант с фальшивыми правами устроился на шахту в Забайкалье

Мигрант с фальшивыми правами устроился на шахту в Забайкалье

Суд установил, что выходец из Узбекистана устроился на предприятие горнодобывающей отрасли в Калганском районе, предъявив фиктивное удостоверение тракториста-машиниста.

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