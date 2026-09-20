В США доставили 18 арестованных по делу об убийстве президента Гаити Моиза

Гаитянские правоохранительные органы передали США 18 человек, арестованных в рамках расследования уголовного дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, фигурантов расследования уже экстрадировали на американскую территорию для проведения суда, сообщил прокурор по Южному округу штата Флорида Рединг Киньонес.