"Это не признак истощения запасов": Bloomberg разгадал причину снижения интенсивности русских ударов по Украине

Bloomberg разгадал причину снижения интенсивности русских ударов по Украине. По мнению журналистов, "это не признак истощения запасов", а подготовка к зимней кампании, которая может стать для Украины фатальной.
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