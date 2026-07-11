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Пятый канал

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Артиллеристы группировки «Север» уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы группировки «Север» уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие артиллерийского подразделения 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины, мешавшие продвижению штурмовых групп в Харьковской области.

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