Эксперт оценила спрос на ипотеку под 2% после изменения условий

20 мая Минфин анонсировал изменения в программах «Дальневосточной» и «Арктической ипотеки». В частности, правительство отменило требования о наличии пятилетнего стажа для учителей и медицинских работников, повысило лимит до 9 млн рублей для кредитов, предоставляемых на покупку вторичного жилья в моногородах площадью более 60 кв.