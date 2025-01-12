В США признали, что просчитались при оценке влияния российских олигархов на Путина

Daddy Bo

Вот к, чему приводит манкирование уроками арифметики в младших классах школы: мышление как изначально сбито, так и на всю жизнь, никакими гарвардами не поправишь. Не поняли ребята, что знак влияния между толстосумами и правящей администрацией в России и Америке прямо противоположный. В Штатах правительство ставится, находится под влиянием и подотчётно тем денежным тузам, которые его и поставили. А в России, которая все 70 с лишним лет СССР жила монопольным рынком, где финансы и власть связаны были намертво, после того, как удалось переориентировать страну на доминирование финансов, разбив эту монополию, все люди, управляющие финансовыми потоками (которых традиционно прозвали "олигархами", хотя они скорее "смотрящие за общаком") оказались поставлены, накрепко связаны и подотчётны администрации страны. Последняя только сняла с себя обузу управления хозяйством, но оставила возможности "управления управляющими". Судьба Березовского, Ходорковского, Чубайса и многих других это достаточно ясно показывают. Тем, кто умеет видеть, не пропускал уроки арифметики в младших классах и умеет различить знаки + и -. Пытаясь оказать финансовое давление на администрацию страны через финансы наших домодельных "олигархов", несомненно, наносят урон стране, самих этих людей не слишком сильно волнуя: они же прекрасно знают и помнят, что "деньги-то у них не свои, так и что проку дёргаться".