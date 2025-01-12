Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США признали, что просчитались при оценке влияния российских олигархов на Путина

В США признали, что просчитались при оценке влияния российских олигархов на Путина

Эксперт Atlantic Council Кимберли Донован горюет на страницах этого американского издания, блиизкого к Демпартии США: «Мы просчитались при оценке влияния российских олигархов на Путина».

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Комментарии
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дядя Вася
Ахреневшие эти долбоящеры, так и хочется корону поправить ломом, или кувалдой. Человеческий мозг на 80% состоит из жидкости? Жаль, что у некоторых из тормозной, а еще больше жаль, что отдельным личностям и ее недолили
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17 час.
Daddy Bo
Вот к, чему приводит манкирование уроками арифметики в младших классах школы: мышление как изначально сбито, так и на всю жизнь, никакими гарвардами не поправишь. Не поняли ребята, что знак влияния между толстосумами и правящей администрацией в России и Америке прямо противоположный. В Штатах правительство ставится, находится под влиянием и подотчётно тем денежным тузам, которые его и поставили. А в России, которая все 70 с лишним лет СССР жила монопольным рынком, где финансы и власть связаны были намертво, после того, как удалось переориентировать страну на доминирование финансов, разбив эту монополию, все люди, управляющие финансовыми потоками (которых традиционно прозвали &quot;олигархами&quot;, хотя они скорее &quot;смотрящие за общаком&quot;) оказались поставлены, накрепко связаны и подотчётны администрации страны. Последняя только сняла с себя обузу управления хозяйством, но оставила возможности &quot;управления управляющими&quot;. Судьба Березовского, Ходорковского, Чубайса и многих других это достаточно ясно показывают. Тем, кто умеет видеть, не пропускал уроки арифметики в младших классах и умеет различить знаки + и -. Пытаясь оказать финансовое давление на администрацию страны через финансы наших домодельных &quot;олигархов&quot;, несомненно, наносят урон стране, самих этих людей не слишком сильно волнуя: они же прекрасно знают и помнят, что &quot;деньги-то у них не свои, так и что проку дёргаться&quot;.
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16 час.
Юрий Золотарев
ОблОмится вам, ссуки пиндосовские, &quot;повлиять&quot; на ВВП!! &quot;Нас бьют, а мы крепчаем!&quot; - слышали? Это прежде всего про Россию и россиян, включая ВВП!
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3 час.

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