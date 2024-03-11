Муниципалитеты РТ приняли участие во Всероссийской акции ВАРМСУ «Сильнее стали»

Республика Татарстан приняла участие во Всероссийской акции ВАРМСУ «Сильнее стали». За время ее проведения муниципалитеты Татарстана организовали более 100 мероприятий, включая встречи с участниками СВО и их семьями.
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