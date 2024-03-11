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ГТРК Татарстан

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Муниципалитеты РТ приняли участие во Всероссийской акции ВАРМСУ «Сильнее стали»

Муниципалитеты РТ приняли участие во Всероссийской акции ВАРМСУ «Сильнее стали»

Республика Татарстан приняла участие во Всероссийской акции ВАРМСУ «Сильнее стали». За время ее проведения муниципалитеты Татарстана организовали более 100 мероприятий, включая встречи с участниками СВО и их семьями.

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