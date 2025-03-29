Полицейские Ленобласти задержали наркокурьера и изъяли крупную партию кокаина

Возбуждено уголовное дело Полицейские Ленинградской области задержали в поселке Федоровское Тосненского района мужчину, в автомобиле которого нашли сверток с кокаином, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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