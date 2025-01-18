Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся сравнений с The Witcher и Cyberpunk 2077 The Blood of Dawnwalk...

Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся сравнений с The Witcher и Cyberpunk 2077The Blood of Dawnwalker – это игра, которую с самой первой презентации сравнивают с The Witcher 3 – в частности, с дополнением Blood and Wine – и с грядущим The Witcher 4.
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