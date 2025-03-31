Трамп очень зол и взбешен из-за Путина, о чем заявил он сам в интервью NBC News (https://inosmi.ru/20250330/272407443.
"Зол и взбешен". Дональд Трамп перешел к угрозам в адрес России
Комментарии
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Владимир Яковлевич
Трамп балобол для своих республиканцев, кто он такой есть что бы нашему Верховному указывать что делать, он с Зелей наверное перепутал нашего президента или он такой же тупой как и его предшественник.
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3 час.
Александр Батт
Умные люди давно и постоянно говорили, что нельзя ни о чем договариваться с Западом. Воевать надо, коли уж начали. США только силу понимают.
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2 час.
Николай Арзамасцев
Гляжу на Трампа и вспомнился такой баламут - депутат ГД Брынцалов 😀😀😀
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2 час.
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