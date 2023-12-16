ХК «Кузбасс» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

Соперниками кемеровского клуба стало столичное «Динамо».В субботу, 16 декабря, в рамках 11-го тура чемпионата России по хоккею с мячом кемеровской клуб «Кузбасс» принимал на своем льду московское «Динамо».
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