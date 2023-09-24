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Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти. Они пообедали на базе «Реала»

Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти. Они пообедали на базе «Реала»

Флорентино Перес, Анчелотти и директор «Реала» Хосе Анхель Санчес встретились на клубной базе и пообедали.

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