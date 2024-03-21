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Пристанционный смотритель: умный робот определит неисправности на энергообъектах

Пристанционный смотритель: умный робот определит неисправности на энергообъектах

Российские ученые сконструировали робота, предназначенного для обслуживания электроподстанций. Устройство представляет собой платформу на гусеничном шасси, оснащенную приборами, которые позволяют разносторонне исследовать объекты инфраструктуры.

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