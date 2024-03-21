Пристанционный смотритель: умный робот определит неисправности на энергообъектах

Российские ученые сконструировали робота, предназначенного для обслуживания электроподстанций. Устройство представляет собой платформу на гусеничном шасси, оснащенную приборами, которые позволяют разносторонне исследовать объекты инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии