Полина Диброва рассказала, когда планирует снова выйти замуж

Модель и бизнесвумен Полина Диброва сообщила любопытным подписчикам ее блога, что пока не спешит связывать себя узами нового брака, хотя в ее отношениях с избранником все, по крайней мере в публичном поле, прекрасно.
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