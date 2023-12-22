Создатель «Масяни» Олег Куваев признан иноагентом

Все, кто пополнил реестр иноагентов, выступали против СВО.Pr Scr youtube.com/@Masyanyas--> Мультипликатор Олег Куваев, бывший протодиакон Андрей Кураев, политолог Александр Рыклин, издание «Можем объяснить» признаны Минюстом РФ иностранными агентами, сообщает ведомство 22 декабря.
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