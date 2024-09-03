Боевики ХАМАС опубликовали видео с последними словами заложников, среди которых был россиянин

Пленники призвали власти Израиля прекратить бомбардировку сектора Газа, чтобы сохранить их жизни. В секторе Газа 31 августа были обнаружены тела шестерых человек, без вести пропавших во время музыкального фестиваля в Израиле.
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