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Боевики ХАМАС опубликовали видео с последними словами заложников, среди которых был россиянин

Боевики ХАМАС опубликовали видео с последними словами заложников, среди которых был россиянин

Пленники призвали власти Израиля прекратить бомбардировку сектора Газа, чтобы сохранить их жизни. В секторе Газа 31 августа были обнаружены тела шестерых человек, без вести пропавших во время музыкального фестиваля в Израиле.

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ЛС
Лидия Санникова
Какой россиянин? израильтянин...
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