Бегут, не получается — ползут

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Когда «Весна» сгорит — не знаю. Ракеты «посетили» секретные объекты ВСУ О ночной бомбежке украинской столицы известно, но данных «в цветах и красках» пока немного.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
какие прекрасные вести с фронта!!!!!!!!!!!!
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10 час.
ninikooo Митусова
Господи, дай им всем здоровья, сил и терпения!!!!
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10 час.
М
Мария
Наркршибздик успешно очищает территорию под Израиль до последней кастрюли!
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8 час.

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