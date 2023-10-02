Названы иностранные компании с самой большой выручкой в России

Французская Leroy Merlin, японская JT Group и американская Philip Morris International вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes крупнейших зарубежных компаний в России по выручке за 2022 год, сообщает издание.
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