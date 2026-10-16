Военные возможности Североатлантического альянса якобы «намного превосходят» возможности России. Об этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Алексус Гринкевич заявил в интервью Der Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны: росси...
- Дмитриев назвал н...
- ВП Си Цзиньпин выска...
Война с западом будет нереальной. Запад сдохнет в страшных судорогах.