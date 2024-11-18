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На фестивале Concordia прошёл авторский вечер композитора Геннадия Ровнера

На фестивале Concordia прошёл авторский вечер композитора Геннадия Ровнера

16 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева в рамках XIV Международного фестиваля современной музыки им. С. Губайдулиной Concordia состоялся концерт-посвящение творчеству современного композитора Геннадия Ровнера, известного революционным подходом к написанию своих музыкальных произведений и сотрудничающего с выдающимся британским саунд-продюсером Haydn Bendall.

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