На фестивале Concordia прошёл авторский вечер композитора Геннадия Ровнера

16 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева в рамках XIV Международного фестиваля современной музыки им. С. Губайдулиной Concordia состоялся концерт-посвящение творчеству современного композитора Геннадия Ровнера, известного революционным подходом к написанию своих музыкальных произведений и сотрудничающего с выдающимся британским саунд-продюсером Haydn Bendall.