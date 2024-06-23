В Иране предложили внести армию Канады в черный список

Иранский парламент (Меджлис) выразил возмущение по поводу решения Канады включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, предложив в ответ внести канадскую армию в свой собственный черный список.
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