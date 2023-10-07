Политолог после обстрела Израиля назвал угрозу начала войны реальной

Политолог, военный эксперт Юрий Светов в субботу, 7 октября, рассказал «Известиями» о возможных сценариях развития эскалации изральско-палестинского конфликта после заявления властей Израиля о готовности к войне, а также предположил, как западные страны могут повести себя в данной ситуации.
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