Политолог после обстрела Израиля назвал угрозу начала войны реальной

Политолог, военный эксперт Юрий Светов в субботу, 7 октября, рассказал «Известиями» о возможных сценариях развития эскалации изральско-палестинского конфликта после заявления властей Израиля о готовности к войне, а также предположил, как западные страны могут повести себя в данной ситуации.