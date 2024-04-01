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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Даже в Москве меньше". В Барнауле обсудили, нужны ли новостройкам огромные парковки

"Даже в Москве меньше". В Барнауле обсудили, нужны ли новостройкам огромные парковки

В других городах требования к застройщикам мягче, а городская среда лучше, считает приезжий архитектор Требования к количеству парковочных мест рядом с многоквартирными домами, прописанные в градостроительных нормах Барнаула, слишком завышены.

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