Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 184 подписчика

Мировому рынку IT предрекли сильную трансформацию из-за развития ИИ

Мировому рынку IT предрекли сильную трансформацию из-за развития ИИ

Директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов предположил, что в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшее время на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх