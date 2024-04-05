Мировому рынку IT предрекли сильную трансформацию из-за развития ИИ

Директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов предположил, что в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшее время на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах.
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