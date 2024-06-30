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Пассажирский автобус попал в тройное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Пассажирский автобус попал в тройное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

В аварии с грузовиком, автобусом и легковым автомобилем пострадала девушка.Ночью 29 июня на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

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