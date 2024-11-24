Юрист рассказал об особенностях оформления налогового вычета

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает величину облагаемого НДФЛ дохода. Это приводит к сокращению суммы налога, объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.
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