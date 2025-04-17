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Всё о женщинах

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TJPP: созерцание картин и скульптур дает чувство счастья и смысла жизни

TJPP: созерцание картин и скульптур дает чувство счастья и смысла жизни

Международная группа ученых из Тринити-колледжа (Ирландия), Венского университета (Австрия) и Берлинского университета Гумбольдта (Германия) доказала, что простой просмотр произведений искусства способен повышать качество жизни.

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