«В тылу циклона»: жара вернется в Омскую область всего на один день. В понедельник, 21 апреля, температура воздуха вновь начнет понижаться.
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«В тылу циклона»: жара вернется в Омскую область всего на один день. В понедельник, 21 апреля, температура воздуха вновь начнет понижаться.