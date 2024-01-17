Константин Самарин

Так сразу было понятно, что зарубежных наемниеов надо не брать в плен, а уничтожать. Если оболваненных киевской пропагандой, или насильственно поставленных под ружье украинцев еще можно понять, и дать им возможность переосмыслить происходящее, то иностранных нацистов, приехавших на "сафаре на русских", надо пончать сразу, без суда, по законам военного времени, как военных преступников.