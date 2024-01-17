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Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Аслин вернулся в зону СВО

Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Аслин вернулся в зону СВО

Как сообщает mk.ru, британский наемник Эйден Аслин, который попал в плен к силам РФ в Мариуполе и был приговорен в ДНР к смертной казни, но по итогу в рамках обмена пленными был возвращен на родину в ноябре 2022 года, вернулся в зону спецоперации на Украине.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так сразу было понятно, что зарубежных наемниеов надо не брать в плен, а  уничтожать. Если оболваненных киевской пропагандой, или насильственно поставленных под ружье украинцев еще можно понять, и дать им возможность переосмыслить происходящее, то иностранных нацистов, приехавших на &quot;сафаре на русских&quot;, надо пончать сразу, без суда, по законам военного времени, как военных преступников.
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