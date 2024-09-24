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NGAD умер, ждем NGAD-2!

NGAD умер, ждем NGAD-2!

Буквально недавно мы с огоньком обсуждали перспективы как американского истребителя шестого поколения, так и его беспилотных «верных ведомых».

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