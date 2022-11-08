Коннор Макдэвид набрал 724 очка в первых 500 матчах в НХЛ, это 6-й показатель в истории. Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла за результативность в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:5).
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