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Макдэвид набрал 724 очка в первых 500 матчах в НХЛ. Это 6-й показатель в истории

Макдэвид набрал 724 очка в первых 500 матчах в НХЛ. Это 6-й показатель в истории

Коннор Макдэвид набрал 724 очка в первых 500 матчах в НХЛ, это 6-й показатель в истории. Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла за результативность в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:5).

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