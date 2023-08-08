Как помочь Ми-6 поменять марионетку и свалить смерть Зеленского на Москву?

Олег Морозов, это вам не случайный человек с улицы, бегущий по своим делам, мало интересующейся политикой, это Председатель Комитета Государственной Думы по контролю! И вот, в тот момент, когда Запад начинает готовить свою публику к смене не просто, всем им надоевшего до рвоты, первого лица незалежной, а к смене всей конфигурации власти на Украине, наш российский государственный деятель Олег Морозов выдвигает "встречное предложение", типа, а давайте убивать функционеров Укрорейха! Конечно же Путин не даст такого приказа.