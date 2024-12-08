Бесстрашный разведчик Бояр рассказал, как освобождал администрацию родного Харькова и захваченные храмы

Бояр – молодой командир отделения разведки отряда «Шторм» легендарной Славянки. Интересный позывной, придуманный вместе с родным братом, весьма незаурядная судьба и много-много военных дней и лет за плечами.
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