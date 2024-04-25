В Челябинской области перед судом предстанет водитель лесовоза, покалечивший подростка-спортсмена

Уголовное дело об аварии, в которой пострадал 16-летний велосипедист, передали в суд Кыштыма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кыштыма утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего водителя лесовоза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.